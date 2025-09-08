Tipress

Sette mesi sospesi con la condizionale per lesioni gravi tentate.

E' la condanna che la Corte delle Correzionali presieduta dal giudice Paolo Bordoli ha stabilito nei confronti di un 19enne olandese di origini somale che lo scorso marzo ha aggredito, nel parco della clinica psichiatrica di Mendrisio, un bambino di dieci anni. All’imputato è stata riconosciuta la scemata imputabilità di grado grave a causa della sua schizofrenia. E' stato inoltre espulso dalla Svizzera per cinque anni e resterà in carcere in attesa di lasciare il Paese. L'accusa aveva chiesto una condanna a 18 mesi sospesi per tentato omicidio intenzionale.