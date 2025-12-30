Un uomo in manette. TI-Press (foto d'archivio)

Un uomo è stato arrestato a Solduno dopo una violenta aggressione ai danni di una donna anziana.

Un uomo di 48 anni, cittadino svizzero, è stato arrestato dopo un'aggressione avvenuta lunedì, poco prima delle 15, all'interno di un’abitazione in via delle Vigne a Solduno. A comunicarlo è stata la polizia cantonale.

Secondo quanto riferito dalle autorità, il 48enne avrebbe colpito una donna di 76 anni, anch'essa svizzera e residente nella regione. La vittima ha riportato ferite considerate serie, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Dopo il fermo e ulteriori valutazioni mediche, l'uomo è stato trasferito in una struttura sanitaria, poiché giudicato non idoneo alla detenzione e all'interrogatorio.

A suo carico vengono ipotizzati i reati di tentato omicidio, in subordine lesioni gravi e lesioni semplici. L'indagine è condotta dal procuratore pubblico Luca Losa.