Aggressione in un appartamento a Solduno, gravi ferite per una donna

Immagine illustrativa/foto d'archivio. Keystone - SDA / Ti-Press

Una donna ha riportato gravi ferite in seguito a un’aggressione avvenuta lunedì pomeriggio a Solduno. Lo riporta la RSI, come confermatogli dalla Polizia cantonale ticinese.

Intorno alle 15:00 le forze dell’ordine sono intervenute all’interno di un appartamento di Via alle Vigne, dove un uomo ha percosso una donna. La vittima dell'aggressione è stata soccorsa e trasportata con un elicottero della Rega all’Ospedale Civico di Lugano, dove è stata ricoverata a causa delle gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e comunale, oltre ai soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA).

I contorni della vicenda e la posizione dell’aggressore sono ancora al vaglio degli inquirenti.