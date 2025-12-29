  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Aggressione in un appartamento a Solduno, gravi ferite per una donna

Alessia Moneghini

29.12.2025

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Keystone - SDA / Ti-Press

Una donna ha riportato gravi ferite in seguito a un’aggressione avvenuta lunedì pomeriggio a Solduno. Lo riporta la RSI, come confermatogli dalla Polizia cantonale ticinese.

,

SwissTXT, Alessia Moneghini

29.12.2025, 19:17

29.12.2025, 19:27

Intorno alle 15:00 le forze dell’ordine sono intervenute all’interno di un appartamento di Via alle Vigne, dove un uomo ha percosso una donna. La vittima dell'aggressione è stata soccorsa e trasportata con un elicottero della Rega all’Ospedale Civico di Lugano, dove è stata ricoverata a causa delle gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e comunale, oltre ai soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA).

I contorni della vicenda e la posizione dell’aggressore sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Ecco perché Swiss-Ski ha valutato un reclamo sulla vittoria di Shiffrin
Padre ritrova la figlia rapita grazie alla localizzazione dello smartphone
Aggressione in un appartamento a Solduno, gravi ferite per una donna
La Francia piange Brigitte Bardot, l'attrice riposerà nel cimitero marino di Saint-Tropez
Sharon Osbourne rompe il silenzio sul patto di morte con Ozzy

Altre notizie

Ticino. Stabio  avvia un nuovo progetto partecipativo per un parco urbano

TicinoStabio  avvia un nuovo progetto partecipativo per un parco urbano

Grigioni. Sfreccia a 141 km/h sul passo del Giulia senza patente

GrigioniSfreccia a 141 km/h sul passo del Giulia senza patente

Grigioni. Niente più biglietti sull'autopostale, lanciata una petizione

GrigioniNiente più biglietti sull'autopostale, lanciata una petizione