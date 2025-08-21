Il Governo risponde a MarchesiPossibile il finanziamento da parte di Berna della circonvallazione Agno-Bioggio
Un aiuto da parte della Confederazione per l’eventuale realizzazione sotterranea della circonvallazione Agno-Bioggio sarebbe possibile nella misura del 30-50% attingendo dal Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA).
È quanto indica giovedì il Consiglio federale, rispondendo a un’interpellanza del consigliere nazionale dell’UDC Piero Marchesi.
Un cofinanziamento supplementare di misure di questo tipo da parte della Confederazione, ad esempio per la tutela della natura o del paesaggio – come chiesto da Marchesi – non è invece previsto.