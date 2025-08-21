  1. Clienti privati
Il Governo risponde a Marchesi Possibile il finanziamento da parte di Berna della circonvallazione Agno-Bioggio

Swisstxt

21.8.2025 - 10:53

La piana di Agno
TiPress

Un aiuto da parte della Confederazione per l’eventuale realizzazione sotterranea della circonvallazione Agno-Bioggio sarebbe possibile nella misura del 30-50% attingendo dal Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA).

SwissTXT

21.08.2025, 10:53

21.08.2025, 11:04

È quanto indica giovedì il Consiglio federale, rispondendo a un’interpellanza del consigliere nazionale dell’UDC Piero Marchesi.

Un cofinanziamento supplementare di misure di questo tipo da parte della Confederazione, ad esempio per la tutela della natura o del paesaggio – come chiesto da Marchesi – non è invece previsto.

