Il nuovo tracciato canton Ticino

A un anno e mezzo dalla rinuncia per motivi di costi al progetto che comprendeva la parte sotterranea fra Vallone e Piodella, il Consiglio di Stato ticinese ha licenziato un nuovo messaggio per la futura circonvallazione Agno-Bioggio, con tracciato tutto in superficie fra Vallone e Piodella.

La spesa prevista è di 337,8 milioni di franchi a carico del Cantone (58%) e dei Comuni (42%).

La fattura – si ricorda – sarebbe lievitata a oltre mezzo miliardo se si fosse mantenuta la variante in galleria. Il nuovo credito richiesto al Gran Consiglio è di 128’644’000 franchi.

Altra novità: la popolazione sarà consultata con un sondaggio.