Incidente mercoledì mattina, poco prima delle 11, ad Agra.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, un veicolo agricolo si è ribaltato mentre stava circolando in discesa su uno sterrato, in zona Posmonte.

Alla guida un 81enne, cittadino svizzero domiciliato nel Luganese. Secondo quanto riportato dalla Polizia cantonale, il conducente è rimasto incastrato con un piede sotto il veicolo.

Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti i pompieri e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che lo hanno trasportato all’ospedale.

In base a una prima valutazione medica, l’uomo ha riportato una grave ferita al piede.

