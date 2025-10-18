Bellinzona, una protesta di oltre 300 persone. KEYSTONE

Oltre 300 persone sono scese in piazza sabato a Bellinzona per protestare contro la presenza del lupo e in difesa del settore agricolo ticinese.

SwissTXT Swisstxt

La manifestazione, organizzata dal Gruppo Territorio e Alpeggi (GTA), ha visto la partecipazione di allevatori e alpigiani. I manifestanti hanno chiesto un nuovo approccio nella gestione del lupo e interventi più incisivi per regolare la presenza del predatore in Ticino.

Preoccupati anche Comuni e Patriziati. Sotto accusa sono invece le autorità cantonali e federali, da cui i manifestanti si aspettano risposte a breve, per una situazione che ritengono ormai insostenibile.