News AIL, nel 2026 costi elettricità -10,6%

Swisstxt

2.9.2025 - 12:32

archivio TI-Press

Le Aziende Industriali di Lugano (AIL) annunciano che nel 2026 i clienti beneficeranno di una riduzione del 10,6% sui costi dell'elettricità.

SwissTXT

02.09.2025, 12:32

Per una famiglia tipo il risparmio sarà di circa 130 franchi all'anno, mentre le famiglie con termopompe potranno risparmiare fino a 370 franchi. La tariffa AIL per le economie domestiche sarà in media di 24,10 centesimi/kWh, sotto la mediana svizzera di 29,6 centesimi/kWh. Per il gas, AIL aumenterà la quota rinnovabile dal 10% al 12%, puntando anche sul biogas locale. Questo, con un leggero aumento dei costi di rete, comporterà un rincaro di circa 55 franchi annui (+2,5%) per le famiglie.

