Inverno Alla stazione di Airolo-Pescium si scia dal 26 dicembre

Swisstxt

16.12.2025 - 16:02

Ancora poca neve per partire
Ancora poca neve per partire
Tipress

La società Valbianca SA ha annunciato lunedì il posticipo dell'apertura di Airolo-Pescium al 26 dicembre.

SwissTXT

16.12.2025, 16:02

16.12.2025, 16:24

Le condizioni meteo non hanno permesso di accumulare neve sufficiente né di usare l'innevamento programmato con continuità. Attualmente si potrebbero aprire solo il tappeto mobile e lo sciliftino su parte delle piste, un'offerta ritenuta inadeguata per il periodo festivo.

Servono accumuli di 50-80 cm per un'apertura completa. Il rinvio permetterà di sfruttare eventuali nuove nevicate. L'obiettivo è ampliare l'offerta aprendo lo sciliftone fino al palo 5 e poi il resto del comprensorio non appena possibile.

