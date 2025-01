Panne all'impianto di risalita e discesa Tipress

Un elicottero sta facendo la spola tra Pesciüm e Airolo per portare a valle una quarantina di bambini che non sono in grado di scendere lungo la pista: questo poiché la funivia è attualmente bloccata.

Il motivo - ci conferma Nicola Mona, il direttore di Valbianca SA - è che si è verificato un problema tecnico alla stazione intermedia, che non permette alla cabina di partire.

L'elicottero porterà ad Airolo chi non è in grado di scendere da solo, ma, ci è stato confermato, nessuno è rimasto bloccato nella cabina.

I lavori di ripristino sono in corso ma allo stato attuale non è dato sapere quando si riuscirà a fare ripartire l’impianto.