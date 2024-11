Prima del portale code a causa dell'incidente Tipress

A causa di un incidente, avvenuto martedì verso le 17:30, alcune centinaia di metri prima del portale sud del San Gottardo, la galleria è stata chiusa in entrambe le direzioni. Verso le 19 il tunnel è stato riaperto.

Swisstxt

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale ticinese, riporta la RSI, un automobilista 55enne portoghese, domiciliato nel Luganese, circolava sull’A2 in direzione sud quando ha perso il controllo del veicolo.

L’automobile è entrata in collisione con un camion con targhe ungheresi, guidato da un 64enne, che viaggiava in direzione nord. In base a una prima valutazione medica, il conducente 55enne ha riportato ferite di media gravità.

Swisstxt