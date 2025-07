Soldi finiti al casinò Ti-Press

Un ex direttore di banca è stato condannato per aver usato i soldi dei clienti per pagare le puntate al casinò. Il processo, con rito abbreviato, si è tenuto questo martedì alle Criminali di Lugano.

SwissTXT Swisstxt

L’uomo era accusato di truffa e falsità in documenti. Le parti si sono accordate e la pena stabilita è di 2 anni di carcere sospesi.

L’ex membro di direzione della Credinvest di Lugano falsificava le firme dei clienti e poi prendeva i soldi: in totale tra i 600'000 e i 700’000 franchi.

L’uomo era stato arrestato nel febbraio 2023 e aveva passato due settimane in carcere, per poi seguire un percorso riabilitativo per riuscire a stare lontano dai vizi e dalle roulette.