Dopo che il Comitato del carnevale di Bellinzona aveva deciso di rinnovare tutta la Corte, la Società ha dato il via alla ricerca del nuovo sovrano. Le caratteristiche? Simpatia, energia e carisma. I candidati devono inoltre avere tra i 30 e i 40 anni e risiedere nel Bellinzonese.

Hai fretta? blue News riassume per te La Società Rabadan ha aperto ufficialmente il concorso per la scelta del nuovo Re, che guiderà la 163ma edizione del carnevale di Bellinzona.

L'obiettivo è quello di «trovare una figura in grado di incarnare lo spirito del Rabadan con simpatia, energia, carisma e capacità di coinvolgere il pubblico di tutte le età».

I requisiti per candidarsi sono diversi: età tra i 30 e i 40 anni, residenza nel Bellinzonese, buona attitudine comunicativa, familiarità con i social media e una conoscenza del dialetto.

Una volta scelto, il nuovo Re avrà il compito di selezionare la Regina, che a sua volta designerà le Damigelle per l'edizione 2026 del Carnevale.

Il re Rabadan uscente, Renato Dotta, in carica dal 2014, non ha gradito la scelta: «Abbiamo subìto una detronizzazione in piena regola». Mostra di più

Come si legge nel comunicato stampa, l’obiettivo è quello di individuare una figura in grado di incarnare lo spirito del Rabadan con simpatia, energia, carisma e capacità di coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Il nuovo regnante non sarà infatti solamente il nuovo volto del Rabadan, ma anche l’ambasciatore del secolare carnevale della Capitale ticinese e della Società, rappresentandola in Ticino, nel resto della Svizzera e anche online, sui canali social.

I requisiti per candidarsi sono: un'età compresa tra i 30 e i 40 anni, la residenza nel Bellinzonese e la disponibilità durante tutto il periodo del Rabadan e per altri eventi ufficiali durante l'anno.

«È fondamentale avere una buona attitudine comunicativa, familiarità con i social media e una conoscenza del dialetto locale oltre all'italiano», viene precisato nella nota stampa.

Una volta scelto, il nuovo Re avrà il compito di selezionare la Regina, che a sua volta designerà le Damigelle per l'edizione 2026 del Carnevale.

Candidature entro il 29 agosto 2025

Le candidature devono essere inviate entro il 29 agosto 2025 all'indirizzo media@rabadan.ch, accompagnate da una presentazione personale, una foto recente, una lettera di motivazione e, se disponibili, esperienze nel mondo del carnevale o della comunicazione.

Parallelamente, sono aperti anche i concorsi per le postazioni destinate agli ambulanti e ai food truck, con dettagli e modalità di partecipazione disponibili sul sito ufficiale del Rabadan.

«Il Rabadan - si conclude il comunicato stampa - resta una festa del popolo, inclusiva, colorata e travolgente, e si prepara a scoprire chi, con la nuova corona, farà emozionare dal 2026 in poi».

Dotta: «Una detronizzazione in piena regola»

È giusto ricordare che questo concorso è stato indetto dopo la decisione, presa dal Comitato del carnevale e annunciata a inizio agosto, di un rinnovamento generazionale di tutta la Corte, lasciando a casa tra gli altri il Re Rabadan uscente, Renato Dotta, in carica dal 2014.

Quest'ultimo non ha però per nulla gradito la scelta e a vari media aveva detto: «Abbiamo subìto una detronizzazione in piena regola. Si tratta di una decisione pesante e ingiusta, anche per il metodo usato dal presidente e da una parte del Comitato».

Dotta, che aspirava a restare sul trono fino al 2028 per il centenario della figura regale del Rabadan, ha parlato di un «allontanamento ingiustificato» che nasconde anche altro, ma senza entrare nei dettagli.

Dal canto suo il presidente del comitato, Giovanni Capoferri, ha respinto le accuse e difeso la linea intrapresa: «Il futuro deve poter appartenere ai giovani e in questo senso abbiamo ritenuto opportuno lanciare un segnale forte e chiaro».