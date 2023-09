La pala d'altare

I raggi X di un laboratorio mobile permetteranno di mappare lo stato di conservazione dell’opera.

La pala d’altare del pittore Callisto Piazza da Lodi raffigurante l’Assunzione e incoronazione della Vergine, che originariamente ornava l’altare maggiore della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Lugano, è sottoposta in questi giorni a un’importante campagna di indagini diagnostiche in previsione del restauro.

I raggi X di un laboratorio mobile, in particolare, permetteranno di mappare lo stato di conservazione dell’opera.

Conservato nei depositi del Masi dal suo rientro sul territorio ticinese nel 2021, il prezioso dipinto è stato spostato presso la sede espositiva di Palazzo Reali per essere sottoposto a una vasta campagna di indagini scientifiche volte a indagare la tecnica esecutiva di Callisto Piazza e a esaminare le condizioni conservative dell’opera in vista del restauro e della ricollocazione in chiesa.