Ticino Abusi sessuali, si apre il processo all’ex sacerdote del Papio

Swisstxt

14.8.2025 - 07:20

Tipress

Inizia oggi, giovedì, il processo a carico del sacerdote di 56 anni, già cappellano del collegio Papio di Ascona.

SwissTXT

14.08.2025, 07:20

14.08.2025, 08:29

L’uomo era stato arrestato un anno fa con l’accusa di abusi sessuali su minori. Da allora è in carcere e ha già cominciato a scontare la sua pena.

I casi di abusi con il quale sarà confrontato in aula sono una ventina. Gli episodi sarebbero avvenuti tra il 2015 e il 2023 per lo più in Ticino e quasi sempre in luoghi legati all’ambito ecclesiastico. Le vittime sarebbero 9.

La procuratrice Valentina Tuoni gli contesta reati di natura sessuale. Secondo informazioni della RSI, il sacerdote avrebbe ammesso i fatti riguardanti due delle vittime identificate.

