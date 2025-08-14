Tipress

Inizia oggi, giovedì, il processo a carico del sacerdote di 56 anni, già cappellano del collegio Papio di Ascona.

SwissTXT Swisstxt

L’uomo era stato arrestato un anno fa con l’accusa di abusi sessuali su minori. Da allora è in carcere e ha già cominciato a scontare la sua pena.

I casi di abusi con il quale sarà confrontato in aula sono una ventina. Gli episodi sarebbero avvenuti tra il 2015 e il 2023 per lo più in Ticino e quasi sempre in luoghi legati all’ambito ecclesiastico. Le vittime sarebbero 9.

La procuratrice Valentina Tuoni gli contesta reati di natura sessuale. Secondo informazioni della RSI, il sacerdote avrebbe ammesso i fatti riguardanti due delle vittime identificate.