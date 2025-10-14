Dal confineIn dogana con 104 sigari in auto, il doppio di quelli consentiti
14.10.2025 - 11:29
Dalla Svizzera all'Italia con 104 sigari centroamericani ancora confezionati. La merce, per un valore complessivo di circa 1'300 euro, si trovava nell'auto di un cittadino italiano residente nella provincia di Piacenza.
È l'esito di un controllo che è stato effettuato nel corso dello scorso fine settimana nei pressi del valico di Maslianico, come reso noto martedì dalla guardia di finanza di Como.
Dato che con 104 sigari è stata «ampiamente superata» la franchigia prevista di cinquanta pezzi per viaggiatore, è scattato il sequestro amministrativo per contrabbando, si legge nel comunicato.