Si è aperto oggi, martedì, il processo nei confronti del 50enne kosovaro che la stampa aveva soprannominato come il «re dei ponteggi». Il suo caso era finito anche al centro della vicenda dei permessi falsi.

Due gli atti d'accusa nei confronti dell'uomo, titolare di una ditta di ponteggi del Sopraceneri: il primo, per reati commessi soprattutto in Ticino, concerne i fatti che vennero a galla per lo scandalo dei permessi falsi; il secondo verte invece su reati analoghi compiuti nella Svizzera tedesca.

Le imputazioni vanno dalla bancarotta fraudolenta, fino all'usura, alla falsità ripetuta nei documenti e alla minaccia.