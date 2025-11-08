Si profila il processo alle Assise Criminali per il cittadino eritreo che nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2024, in un appartamento di Chiasso, aggredì la compagna.
Nei giorni scorsi si è tenuto infatti il verbale finale, al termine del quale il procuratore pubblico Roberto Ruggeri ha chiuso l’inchiesta.
In preda alla gelosia l’uomo – ricorda la RSI – afferrò un manubrio da palestra, colpendo ripetutamente alla testa la 35enne. Tentato assassinio il reato ipotizzato.
Addebiti che lui, da tempo in regime di espiazione anticipata della pena, respinge con fermezza. Sin dall’inizio sostiene di non avere agito con l’intenzione di uccidere.