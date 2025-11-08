  1. Clienti privati
Giustizia Aggredisce la compagna a Chiasso, 32enne alla sbarra per tentato assassinio 

Swisstxt

8.11.2025 - 18:00

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Ti-Press

Si profila il processo alle Assise Criminali per il cittadino eritreo che nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2024, in un appartamento di Chiasso, aggredì la compagna.

SwissTXT

08.11.2025, 18:00

08.11.2025, 18:06

Nei giorni scorsi si è tenuto infatti il verbale finale, al termine del quale il procuratore pubblico Roberto Ruggeri ha chiuso l’inchiesta.

In preda alla gelosia l’uomo – ricorda la RSI – afferrò un manubrio da palestra, colpendo ripetutamente alla testa la 35enne. Tentato assassinio il reato ipotizzato.

Addebiti che lui, da tempo in regime di espiazione anticipata della pena, respinge con fermezza. Sin dall’inizio sostiene di non avere agito con l’intenzione di uccidere.

