Allagamenti e diverse frane Nel Comasco la situazione resta grave dopo le forti piogge

Swisstxt

24.9.2025 - 07:43

Frana nel Comasco
Frana nel Comasco
Vigili del fuoco

Nel Comasco la situazione resta grave dopo le forti piogge: oltre 60 mm caduti nella notte si sommano ai 170 del giorno prima.

SwissTXT

24.09.2025, 07:43

24.09.2025, 08:16

A Como, allagamenti in centro hanno portato alla chiusura del lungolago e di strade invase da fango e detriti.

Criticità anche nei comuni del lago già colpiti, come Faggeto Lario e Blevio, dove una nuova frana ha isolato alcune frazioni. In totale gli sfollati sono una trentina già dal giorno precedente.

Sulla sponda occidentale, danni a Brienno e Laglio, con pietre e detriti sulla carreggiata della Statale Regina Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, strade provinciali in difficoltà.

