  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Allarme ammoniaca alla Rapelli di Stabio: 100 evacuati e una persona resta in ospedale

fon

17.4.2026

Stabio con lo stabilimento Rapelli, l'edificio bianco.
Stabio con lo stabilimento Rapelli, l'edificio bianco.
Keystone

Fuga di ammoniaca nello stabilimento Rapelli di Stabio: un centinaio di persone evacuate, cinque in ospedale. Una resta ricoverata, ma fuori pericolo.

Redazione blue News

17.04.2026, 17:07

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una perdita di ammoniaca causata da un guasto ha fatto scattare l’allarme giovedì sera.
  • Sono state evacuate circa 100 persone e cinque portate in ospedale per controlli medici.
  • Una persona è ancora ricoverata, mentre la produzione è già ripresa senza rischi per i prodotti.
Mostra di più

Dopo l'incidente di giovedì sera, l'azienda Rapelli di Stabio rompe il silenzio sulla fuoriuscita di ammoniaca avvenuta nello stabilimento.

Secondo quanto comunicato dalla società al «Corriere del Ticino», la perdita è stata causata dalla rottura di una tubazione all'interno di un compressore dell’impianto di refrigerazione, poco dopo le 21.

Pericolo finito. È rientrata l'allerta alla popolazione per una fuga di ammoniaca alla Rapelli di Stabio

Pericolo finitoÈ rientrata l'allerta alla popolazione per una fuga di ammoniaca alla Rapelli di Stabio

Come riferito dall'azienda, l'allarme è scattato tramite il sistema Alertswiss e ha permesso un intervento tempestivo dei soccorsi. Polizia, pompieri e sanitari sono arrivati rapidamente sul posto, riuscendo a mettere sotto controllo la situazione in breve tempo.

Una persona ancora in ospedale

Per motivi di sicurezza, circa cento persone sono state evacuate. Sempre stando al «CdT», cinque sono state trasportate in ospedale per accertamenti: quattro sono già state dimesse, mentre una persona resta ricoverata, ma non è in pericolo di vita.

Rapelli sottolinea inoltre che non vi è stato alcun impatto sulla sicurezza alimentare. L'ammoniaca viene utilizzata unicamente nei sistemi di refrigerazione e non entra in contatto con i prodotti o con i processi produttivi.

L'attività è nel frattempo ripresa regolarmente, nel rispetto delle norme di sicurezza.

I più letti

Rocío Muñoz Morales riparte dopo Raoul Bova: «Non ho mai avuto rabbia»
Una giovane dopo un rapporto in una toilette di Basilea: «Pensavo non ne sarei uscita viva»
Un postino svizzero rubava contanti per vivere nel lusso. Ecco com'è stato incastrato
Paola Perego: «Il cancro mi ha cambiata» e conferma la distanza da Simona Ventura
Fuga sul lago per Elodie e Franceska, tra gesti teneri e quella scritta: «Amore mio»

Altre notizie

Valle Verzasca. Cade per 20 metri da un dirupo, muore un 17enne a Corippo

Valle VerzascaCade per 20 metri da un dirupo, muore un 17enne a Corippo

Grigioni. Corsa al Governo, nove i candidati

GrigioniCorsa al Governo, nove i candidati

Ticino. Ritrovata sana e salva la donna scomparsa a Cresciano

TicinoRitrovata sana e salva la donna scomparsa a Cresciano