Allarme in centro a Bellinzona: Viale Stazione blindato dalla polizia

Il Viale Stazione di Bellinzona in un'immagine d'archivio. KEYSTONE

Scene insolite nel cuore della capitale ticinese. Un massiccio intervento delle forze dell’ordine ha trasformato la parte bassa di Viale Stazione in un'area blindata, attirando lo sguardo curioso – e non poco preoccupato – di passanti e commercianti.

Redazione blue News Antonio Fontana

Come riporta dal «Corriere del Ticino», numerose pattuglie della polizia cantonale e della polizia comunale hanno preso posizione davanti alla Manor, chiudendo l’area e creando un perimetro di sicurezza di circa 200 metri. Le vie laterali che portano al viale sono state bloccate e l’accesso è vietato.

Alla base dell’operazione, scrive il quotidiano ticinese, c’erano due valigie lasciate incustodite. A dimenticarle sarebbe stata una coppia di turisti.

Dopo le verifiche del caso, l’allarme è rientrato rapidamente: circa venti minuti più tardi il dispositivo è stato sciolto e la situazione è tornata alla normalità.