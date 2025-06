Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Venerdì pomeriggio, alle 17.30, in via Bernardino Luini a Locarno, nei pressi dello stabile «Ferriera» è scattato l'allarme per un oggetto sospetto abbandonato. Lo si legge su diversi siti ticinesi, tra cui quello della RSI.

Lo stabile ospita anche gli uffici della Polizia Cantonale. Sono stati immediati lo sfollamento preventivo delle persone presenti e l'allarme agli artificieri.

L'intera area è stata isolata ed è stato utilizzato uno speciale robot per verificare il contenuto della borsa. Non è ancora noto cosa sia emerso dall'analisi del contenuto.