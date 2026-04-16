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Pericolo finito È rientrata l'allerta alla popolazione per una fuga di ammoniaca alla Rapelli di Stabio

Paolo Beretta

16.4.2026

Allarme rientrato a Stabio.
Allarme rientrato a Stabio.
Screenshot SwissAlert

L'allarme con il quale le autorità chiedevano di chiudere porte e finestre e di non recarsi nella zona è rientrato alle 23h07, un'ora dopo esser stato lanciato. La situazione pericolosa è rientrata.

Paolo Beretta

16.04.2026, 23:18

16.04.2026, 23:21

Una fuga di ammoniaca si è verificata giovedì sera alla Rapelli, in Via Laveggio a Stabio. Lo hanno reso noto le autorità ticinesi, diramando un’allerta alla popolazione verso le 22h00, ritirata alle 23h07.

A causa della fuoriuscita di sostanze nocive, era stato chiesto di chiudere porte e finestre nel raggio di un chilometro dallo stabile, di evitare di recarsi in zona, di informare i vicini e di seguire le istruzioni dei servizi di emergenza intervenuti.

Stando le prime informazioni, l'edificio è stato evacuato e non ci sarebbero state gravi conseguenze per le persone.

Stando alla RSI ci sarebbero alcuni intossicati. Sono intervenuti i pompieri del Mendrisiotto con l’unità di intervento chimico, i soccorritori del SAM e della Croce Verde di Lugano oltre alla polizia cantonale e comunale.

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