  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sotto i 600 metri Scatta l'allerta canicola in Ticino e Moesano

Swisstxt

25.5.2026 - 11:32

Arriva l'estate e con essa anche la canicola
Arriva l'estate e con essa anche la canicola
sda

MeteoSvizzera ha emesso un’allerta canicola di livello 2 su 5 (pericolo moderato) per il Ticino e il Moesano, nelle basse quote. 

Igor Sertori

25.05.2026, 11:32

25.05.2026, 12:00

A partire dalle 12 di martedì e fino alle 20 di mercoledì sotto i 600 metri si prevedono temperature massime tra i 30 e i 33 gradi, con un’umidità tra il 40 e il 50%.

Ancora relativamente fresce le notti, secondo Meteo Suisse: tra i 17 e i 20 gradi.

Temperature e condizioni che possono creare un moderato rischio di disturbi circolatori e malessere fisico.

Scattano così le raccomandazioni: bere a sufficienza e rinfrescare il più possibile il corpo. Serve pure oscurare le finestre di giorno, mentre di notte è auspicabile arieggiare gli spazi, fino al sorgere del sole. 

I più letti

Ecco cosa ci faceva a Zurigo l'aereo più grande del mondo
Reinhold Messner: «Ecco perché non avrei dovuto dare l'eredità ai miei figli»
Ralf Schumacher e il futuro marito parlano del coming out, delle nozze e della nuova vita
Scatta l'allerta canicola in Ticino e Moesano
Le condizioni della principessa thailandese Bha sono peggiorate, ecco cosa si sa

Altre notizie

Grigioni. Esce di strada e si schianta contro un terrapieno sul passo del Forno, grave il centauro

GrigioniEsce di strada e si schianta contro un terrapieno sul passo del Forno, grave il centauro

Incendio. Un'abitazione brucia completamente a Malix

IncendioUn'abitazione brucia completamente a Malix

Tasse. Diversi ticinesi ricevono i richiami per la dichiarazione d'imposta... per errore

TasseDiversi ticinesi ricevono i richiami per la dichiarazione d'imposta... per errore

Grigioni. Il Moesano alza la guardia sulla vespa velutina

GrigioniIl Moesano alza la guardia sulla vespa velutina