Scatta l'allerta canicola in Ticino e Moesano

A partire dalle 12 di martedì e fino alle 20 di mercoledì sotto i 600 metri si prevedono temperature massime tra i 30 e i 33 gradi, con un’umidità tra il 40 e il 50%.
Ancora relativamente fresce le notti, secondo Meteo Suisse: tra i 17 e i 20 gradi.
Temperature e condizioni che possono creare un moderato rischio di disturbi circolatori e malessere fisico.
Scattano così le raccomandazioni: bere a sufficienza e rinfrescare il più possibile il corpo. Serve pure oscurare le finestre di giorno, mentre di notte è auspicabile arieggiare gli spazi, fino al sorgere del sole.