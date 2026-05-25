Scatta l'allerta canicola in Ticino e Moesano

Arriva l'estate e con essa anche la canicola sda

MeteoSvizzera ha emesso un’allerta canicola di livello 2 su 5 (pericolo moderato) per il Ticino e il Moesano, nelle basse quote.

A partire dalle 12 di martedì e fino alle 20 di mercoledì sotto i 600 metri si prevedono temperature massime tra i 30 e i 33 gradi, con un’umidità tra il 40 e il 50%.

Ancora relativamente fresce le notti, secondo Meteo Suisse: tra i 17 e i 20 gradi.

Temperature e condizioni che possono creare un moderato rischio di disturbi circolatori e malessere fisico.

Scattano così le raccomandazioni: bere a sufficienza e rinfrescare il più possibile il corpo. Serve pure oscurare le finestre di giorno, mentre di notte è auspicabile arieggiare gli spazi, fino al sorgere del sole.