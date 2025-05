MeteoSvizzera ha lanciato domenica un'allerta di livello 2 per le piogge per il Luganese KEY

MeteoSvizzera ha annunciato domenica un allerta di livello 2 (pericolo moderato) per le piogge previste nel Mendrisiotto, Luganese e Bellinzonese da oggi fino a fine settimana entrante.

Swisstxt

Del resto, dai circa 20 gradi di stamane già da lunedì il termometro scenderà a 16 gradi, in una giornata caratterizzata da «ulteriori rovesci, più frequenti nella prima parte della giornata», con accumuli anche abbondanti.

Nell’avviso si evocano inoltre le possibili conseguenze delle precipitazioni intense, come «aumento del livello di ruscelli e torrenti. In casi eccezionali allagamenti locali, come (...) in sottopassaggi, autorimesse sotterranee o cantine».