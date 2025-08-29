Ti-Press

Nella notte precipitazioni più contenute, con disagi limitati. Nel Locarnese le piogge più abbondanti, con Mosogno in testa. Chiusa la strada fra il Monte Verità e Ronco sopra Ascona.

Nella seconda notte di maltempo le precipitazioni sono risultate meno marcate e hanno causato solo disagi limitati. L’allerta di MeteoSvizzera è stata tolta alle 6 di questo venerdì mattina.

In Mesolcina è sotto osservazione, ma percorribile la A13, dopo lo smottamento tra Pian San Giacomo e San Bernardino.

Nel Locarnese una frana ha portato alla chiusura della strada tra il Monte Verità e Ronco sopra Ascona, mentre la Val Bavona da Cavergno e le strade della Val Malvaglia e Val Pontirone restano inaccessibili fino a nuovo avviso.

Da Cugnasco sono stati allontanati a titolo precauzionale un centinaio di ospiti da un campeggio.

Nei Grigioni, segnala ViaSuisse, la strada tra Punt la Drossa e Punt dal Gall nei Grigioni. L’accesso alla galleria Munt la Schera, e quindi a Livigno, non è possibile e come percorso alternativo viene consigliato di utilizzare il passo della Forcola di Livigno.

Le precipitazioni nel dettaglio

Secondo i rilevamenti di MeteoSvizzera aggiornati alle 5.00, il quadro delle ultime 24 ore non si discosta molto da quello di ieri. Le precipitazioni più abbondanti si sono registrate ancora nel Locarnese, con 160,6 millimetri a Mosogno (Valle Onsernone), 131,5 a Cevio (Valle Maggia) e 92,6 a Robièi (Valle Maggia).

A Locarno Monti e Cimetta sono caduti circa 75 millimetri di pioggia.

Sul Piano di Magadino le piogge hanno raggiunto 84,5 millimetri, mentre a Bellinzona si sono attestati intorno ai 60. Più marcati i rovesci nelle valli superiori: 76,8 millimetri a Biasca, 73,2 in Val di Blenio (Acquarossa) e 74,9 in Leventina (Piotta).

Nel Grigioni italiano si sono registrati 52,3 millimetri a Grono e 97,3 al passo del San Bernardino. In Bregaglia, a Soglio, le precipitazioni hanno raggiunto 82,3 millimetri.

Più moderate le piogge nel Sottoceneri, con circa 50 millimetri a Lugano e 60 a Stabio.

Gli sfollati a Lostallo sono tornati a casa

Hanno potuto tornare a casa venerdì mattina i 14 abitanti di Lostallo sfollati preventivamente mercoledì sera, all’inizio dell’allerta maltempo nella Svizzera italiana che è stata levata alle 6 dopo una seconda notte di piogge abbondanti, ma senza conseguenze di rilievo.

Per quanto riguarda la circolazione stradale, si registra la riapertura delle strade della Valle Bavona - che era stata sbarrata a Cavergno - e di quelle della Val Malvaglia e della Val Pontirone.

Nei Grigioni, pure a causa di una frana, non si può circolare fra Brusio e Viano in Valposchiavo.

Inoltre la strada tra Punt la Drossa e Punt dal Gall è chiusa. L’accesso alla galleria Munt la Schera, e quindi a Livigno, non è possibile e come percorso alternativo viene consigliato di utilizzare il passo della Forcola di Livigno.