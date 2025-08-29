  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Allerta meteo rientratata Nella notte precipitazioni più contenute, con Mosogno ancora in testa

Swisstxt

29.8.2025 - 11:08

Ti-Press

Nella notte precipitazioni più contenute, con disagi limitati. Nel Locarnese le piogge più abbondanti, con Mosogno in testa. Chiusa la strada fra il Monte Verità e Ronco sopra Ascona.

SwissTXT

29.08.2025, 11:08

Nella seconda notte di maltempo le precipitazioni sono risultate meno marcate e hanno causato solo disagi limitati. L’allerta di MeteoSvizzera è stata tolta alle 6 di questo venerdì mattina.

In Mesolcina è sotto osservazione, ma percorribile la A13, dopo lo smottamento tra Pian San Giacomo e San Bernardino. 

Maltempo. Autostrada A13 in parte chiusa tra San Bernardino e Pian San Giacomo per una frana

MaltempoAutostrada A13 in parte chiusa tra San Bernardino e Pian San Giacomo per una frana

Nel Locarnese una frana ha portato alla chiusura della strada tra il Monte Verità e Ronco sopra Ascona, mentre la Val Bavona da Cavergno e le strade della Val Malvaglia e Val Pontirone restano inaccessibili fino a nuovo avviso.

Da Cugnasco sono stati allontanati a titolo precauzionale un centinaio di ospiti da un campeggio.

Nei Grigioni, segnala ViaSuisse, la strada tra Punt la Drossa e Punt dal Gall nei Grigioni. L’accesso alla galleria Munt la Schera, e quindi a Livigno, non è possibile e come percorso alternativo viene consigliato di utilizzare il passo della Forcola di Livigno.

Le precipitazioni nel dettaglio

Secondo i rilevamenti di MeteoSvizzera aggiornati alle 5.00, il quadro delle ultime 24 ore non si discosta molto da quello di ieri. Le precipitazioni più abbondanti si sono registrate ancora nel Locarnese, con 160,6 millimetri a Mosogno (Valle Onsernone), 131,5 a Cevio (Valle Maggia) e 92,6 a Robièi (Valle Maggia).

A Locarno Monti e Cimetta sono caduti circa 75 millimetri di pioggia.

Sul Piano di Magadino le piogge hanno raggiunto 84,5 millimetri, mentre a Bellinzona si sono attestati intorno ai 60. Più marcati i rovesci nelle valli superiori: 76,8 millimetri a Biasca, 73,2 in Val di Blenio (Acquarossa) e 74,9 in Leventina (Piotta).

Nel Grigioni italiano si sono registrati 52,3 millimetri a Grono e 97,3 al passo del San Bernardino. In Bregaglia, a Soglio, le precipitazioni hanno raggiunto 82,3 millimetri.

Più moderate le piogge nel Sottoceneri, con circa 50 millimetri a Lugano e 60 a Stabio.

Gli sfollati a Lostallo sono tornati a casa

Hanno potuto tornare a casa venerdì mattina i 14 abitanti di Lostallo sfollati preventivamente mercoledì sera, all’inizio dell’allerta maltempo nella Svizzera italiana che è stata levata alle 6 dopo una seconda notte di piogge abbondanti, ma senza conseguenze di rilievo.

Per quanto riguarda la circolazione stradale, si registra la riapertura delle strade della Valle Bavona - che era stata sbarrata a Cavergno - e di quelle della Val Malvaglia e della Val Pontirone.

Nei Grigioni, pure a causa di una frana, non si può circolare fra Brusio e Viano in Valposchiavo.

Grigioni. Chiusa per caduta massi la strada Cantonale fra Brusio e Viano in Valposchiavo

GrigioniChiusa per caduta massi la strada Cantonale fra Brusio e Viano in Valposchiavo

Inoltre la strada tra Punt la Drossa e Punt dal Gall è chiusa. L’accesso alla galleria Munt la Schera, e quindi a Livigno, non è possibile e come percorso alternativo viene consigliato di utilizzare il passo della Forcola di Livigno.

I più letti

Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico
Autostrada A13 in parte chiusa tra San Bernardino e Pian San Giacomo per una frana
La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione
Carlos Alcaraz si «mangia» Mattia Bellucci e poi si scusa con il pubblico di New York
Il sorteggio di Champions League non dà favori al PSG: ecco tutti i match

Altre notizie

Sequestrato. Pitone reale scoperto in un'auto nel Locarnese durante un controllo notturno

SequestratoPitone reale scoperto in un'auto nel Locarnese durante un controllo notturno

Grigioni. Due centauri finiscono in una scarpata sul Passo del Forno, in ospedale

GrigioniDue centauri finiscono in una scarpata sul Passo del Forno, in ospedale

Grigioni. No alla richiesta dell'UDC retico di allentare l'abbattimento dei lupi

GrigioniNo alla richiesta dell'UDC retico di allentare l'abbattimento dei lupi