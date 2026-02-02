  1. Clienti privati
Ecco i dettagli Allerta meteo per forti nevicate in Ticino e nel Moesano, nella fase più intensa anche in pianura

Sara Matasci

2.2.2026

L'allerta meteo diramata da MeteoSvizzera
MeteoSvizzera

MeteoSvizzera ha diramato una nuova allerta di grado 3 (su 5) per forti nevicate sopra i 600 metri, che riguarda tutto il Ticino e il Moesano, con la neve che potrebbe cadere fino quasi in pianura tra le 3 di notte e le 10 di mattina.

Sara Matasci

02.02.2026, 11:31

02.02.2026, 16:51

MeteoSvizzera ha diramato lunedì mattina una nuova allerta di grado 3 (su 5) per forti nevicate sopra i 600 metri, che riguarda tutto il Ticino e il Moesano, con la neve che potrebbe cadere fino quasi in pianura soprattutto nella sua fase più intensa, che sarà tra le 3 di notte e le 10 di mattina.

L'allarme è comunque previsto a partire dalle 21 di questa sera, lunedì, e fino alle 12 di domani, martedì. Gli esperti prevedono che arriveranno dai 5 ai 10 cm di neve fresca sopra i 600 metri e dai 10 ai 20 cm sopra i 1000. 

Arriva anche il favonio

Nel dettaglio, MeteoSvizzera scrive sul proprio sito che «lunedì si formerà una depressione secondaria sul sud della Francia. Essa convoglierà aria mediterranea sempre più umida da sudovest verso il pendio meridionale delle Alpi. Questa massa d'aria scivolerà su uno strato inferiore più freddo e si accumulerà sul versante meridionale delle Alpi. Contemporaneamente, sulle Alpi si formerà una forte corrente di favonio da sud».

Insieme alla neve, è dunque previsto anche l'arrivo di un forte vento sulle Alpi con raffiche tempestose che potrebbero raggiungere i 120/140 km/h. La fase più intensa in questo caso sarà tra mezzanotte e mezzogiorno di domani. 

Potete consultare rapidamente le previsione meteo sulla nostra pagina specifica cliccando qui.

