Allerta per forti piogge su tutto il Ticino a partire da martedì sera

L'allerta riguarda tutto il Ticino. Le piogge più intense sono attese nel Sottoceneri. Screenshot MeteoSvizzera

MeteoSvizzera ha lanciato un'allerta di grado 2 e 3 per la Svizzera italiana a causa delle forti piogge in arrivo. L'allarme è valido almeno fino a giovedì. Le fasi più intense sono previste di notte.

MeteoSvizzera ha lanciato un'allerta per le forti piogge in arrivo da martedì sera su tutto il Ticino.

Per il Sopraceneri l'allarme è di grado due (moderato) su cinque, per il Sottoceneri è di tre (marcato) su cinque. Entrambe sono valide da martedì sera alle 22.00 fino ad almeno giovedì alle 12.00.

Sul suo sito, MeteoSvizzera ricorda che le possibili conseguenze: se il suolo è già fradicio, possono essere un aumento del livello sia dei ruscelli che dei fiumi, poiché l'acqua non viene più assorbita dal suolo e quindi confluisce nei corsi d'acqua.

Di conseguenza si raccomanda di non sostare in prossimità di ruscelli o torrenti e dei fiumi né vicino a pendii ripidi. Le precipitazioni saranno di circa 100 - 130 mm. Il limite delle nevicate si situerà tra i 2.300 e i 2.500 metri.

Il Sottoceneri sarà più colpito

Per il Sottoceneri sarà in vigore un'allerta di grado tre su cinque. Vi potrebbero essere quindi l'aumento del livello di ruscelli e fossati normalmente asciutti.

Saranno quindi possibili anche allagamenti locali, come ad esempio in sottopassaggi, autorimesse sotterranee o cantine. Non sono nemmeno escluse delle frane su versanti ripidi.

Oltre ai consigli di comportamento già citati sopra, MeteoSvizzera suggerisce di non sostare lungo le rive dei laghi.

Sono inoltre imperativamente da evitare i letti dei ruscelli di montagna poiché lì possono formarsi colate detritiche, che possono innescarsi all'improvviso e in modo inaspettato, con un potenziale distruttivo molto elevato.

Sono pure da evitare i tratti di strada allagati. Se possibile son da aggirare seguendo un percorso alternativo.

Le fasi più intense dell'evento

Le fasi più intense dell'evento sono previste da martedì notte alle 22.00 fino a mercoledì alle 11.00 e poi da mercoledì alle 22.00 fino a giovedì mattina alle 08.00. L'allarme dovrebbe rientrare entro mezzogiorno.

Come fattori aggravanti, MeteoSvizzera cita le precipitazioni a carattere temporalesco con accumuli localmente maggiori.

Allerta della Confederazione per forti piogge: livello 2 e 3 (su 5). Regioni interessate, ulteriori informazioni e raccomandazioni di comportamento su https://t.co/vSmWWa1P7M e su https://t.co/RKWUn9pmK6 oppure sull’App di MeteoSvizzera. #MeteoSvizzera #allertamaltempo pic.twitter.com/fSXlE3mCTd — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) May 14, 2024

