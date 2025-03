Immagine d'archivio Tipress

È stata una giornata di festa quella di domenica a Sant'Antonino in occasione di «Giubiespo».

Swisstxt

La manifestazione, giova ricordarlo, riunisce i numerosi allevatori ticinesi con i loro bovini in gara, oltre 300, con partecipanti giunti anche da oltre San Gottardo.

Chi partecipa a esposizioni come questa normalmente lavora per selezionare e migliorare geneticamente le linee familiari delle mucche non senza fatica.

Soddisfazioni importanti in un momento duro per gli allevatori, come hanno spiegati i professionisti presenti: da una parte le materie prime dei prodotti bovini sono meno pagate, dall’altra i costi di produzione continuano a lievitare.