Sono pubblici i risultati della Verifica del raggiungimento delle competenze fondamentali 2023.

L’indagine è stata effettuata presso allievi di quarta media con focus sulla lingua della scolarizzazione e sulle lingue seconde.

In italiano la percentuale di chi raggiunge il livello di competenza fondamentale nella comprensione scritta è dell’85% e nell’ortografia del 77%. Il dato è superiore alla media svizzera.

Per le lingue seconde, la percentuale di chi raggiunge le competenze fondamentali in francese è al di sopra della media svizzera, mentre per il tedesco è più bassa. Va però considerato che i ticinesi iniziano lo studio di questa lingua più tardi rispetto ai romandi.