Il vigneto dove è caduto il 33enne gr.ch

Giovedì pomeriggio, un allievo pilota si è schiantato con il suo parapendio durante un volo di prova a Leggia.

È stato necessario trasportarlo in ospedale con un elicottero di soccorso. Il 33enne era decollato giovedì per un volo a Santa Maria in Calanca dopo aver già effettuato diversi voli di prova.

Nel volo di addestramento, l'allievo pilota è stato guidato dall'istruttore di volo via radio con contatto visivo.

Durante l'avvicinamento all'atterraggio, ha perso rapidamente quota in una virata e si è schiantato contro un vigneto. Dopo le cure mediche d'emergenza, una squadra della Rega ha trasportato il ferito all'ospedale di Lugano.

Swisstxt