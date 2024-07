Alluvione in Alta Vallemaggia, trovato a Riveo un secondo corpo

Un pezzo del fiume Maggia a Riveo. KEYSTONE

Le ricerche dei dispersi continuano a quattro giorni dall'alluvione che ha parzialmente distrutto l'Alta Vallemaggia. I morti sono saliti mercoledì mattina a 5, con il ritrovamento di un corpo a Riveo, dove già martedì era stata trovata una salma. Il sindaco di Lavizzara spiega come si cerca di ripartire dopo la distruzione di gran parte delle infrastrutture. In Valle Bavona, dove Fontana è stata cancellata quasi completamente da una colata detritica impressionante, il villaggio di San Carlo invece non ha subito danni. I detriti hanno raggiunto il Verbano, compromettendo in parte la navigazione.

Swisstxt / pab Paolo Beretta

Hai fretta? blue News riassume per te Il numero delle persone decedute a causa dell'alluvione in Alta Vallemaggia è salito a cinque mercoledì, con il ritrovamento la mattina di una salma a Riveo, dove già ieri era stato trovato il copro di una persona. Sono in fase di identificazione.

Il bilancio, ancora provvisorio, anche perché non si conosce l'identità delle ultime due vittime, è di 5 morti e 5 dispersi. Si teme possa ancora salire.

Le prime tre vittime, rimaste sotto i detriti della frana a Fontana sono state identificate martedì: si tratta di una 76enne e 2 73enni, cittadine germaniche residenti nel Land del Baden-Württemberg.

A Cevio si lavora senza sosta per aprire ai veicoli leggeri la passerella di Visletto.

In Lavizzara gli abitanti hanno iniziato i primi lavori di ripristino dopo l'ampia distruzione, tra sentimenti di disperazione e speranza.

ll sindaco si è confidato alla RSI: «Dove ricominciare? Non sarà facile. Abbiamo recepito una grandissima solidarietà da parte di tutti gli abitanti».

Il materiale trascinato dalla Maggia ha raggiunto il debarcadero di Locarno, paralizzando la navigazione dei battelli sul Lago Maggiore. Mostra di più

Per la cronaca di martedì 3 luglio potete leggere l'articolo cliccando qui.

Trovato un quinto cadavere

La Polizia cantonale poco prima di mezzogiorno ha fatto sapere che nell'ambito delle ricerche effettuate oggi a Riveo, nel greto del fiume Maggia, è stato rinvenuto il cadavere di un'altra persona, che si aggiunge al ritrovamento di ieri nella medesima zona.

La salma è stata localizzata tramite bonifiche sul terreno, coordinate dallo Stato maggiore regionale di condotta (SMRC) ed effettuate da agenti della Polizia cantonale, dai soccorritori del Soccorso alpino svizzero (SAS) e dalle unità cinofile dell'Alpine Rescue Team.

È stata poi recuperata da un elicottero della Rega.

Sono in corso le procedure di riconoscimento per accertare l'identità della persona rinvenuta.

La salma trovata martedì non ancora identificata

Il bilancio, sempre provvisorio, dell'alluvione che si è abbattuta nella notte tra sabato e domenica sull'Alta Vallemaggia, era salito martedì a quattro morti.

Le persone annunciate come scomparse, per ora, rimangono 5.

Questo perché le ultime due vittime rinvenute marte nel fiume Maggia a Riveo, non hanno ancora un nome e non si sa quindi se faccia parte di chi è annunciato come disperso.

Le operazioni di ricerca proseguono.

Ricordiamo che le prime tre vittime, rimaste sotto i detriti della frana a Fontana sono state identificate martedì: si tratta di una 76enne e 2 73enni, cittadine germaniche residenti nel Land del Baden-Württemberg.

Si lavora celermente per ripristinate il collegamento viario

A quattro giorni dal nubifragio distruttivo cresce però, come constatato dagli inviati della RSI in loco, la voglia di ripartire. gli sforzi di tutti si stanno concentrando sulle vie di collegamento con il mondo esterno.

Ripristinata sia l'elettricità che la rete di telefonia, ora si sta lavorando sull’adattamento della passerella ciclopedonale a Visletto, per consentire il transito dei veicoli leggeri e non più solo delle biciclette.

Per la posa di un ponte provvisorio da parte dell'esercito ci vorrà più tempo. Prima dovrà essere distrutto quello esistente ma crollato. I lavori in questo senso però non sono anocora iniziati a causa della forte corrente del fiume.

Una volta tolte di mezzo le macerie della struttura in parte spazzata via dall'alluvione, le truppe del genio potranno costruire il ponte d'emergenza in una settimana.

Gli esperti ora non azzardano una tempistica, rimandando a giovedì le possibili previsioni, quando si potrà tratteggiare un quadro più completo della situazione.

In Lavizzara tra dolore e speranza si cerca di ripartire

Intanto in Valle Lavizzara i primi lavori di ripristino dopo l’impatto del nubifragio sono stati iniziati dalla comunità, fra lo sconcerto per i danni e la fiducia nella ricostruzione.

Come ha constatato in loco l'inviato della RSI, la popolazione è impegnata, con grande spirito di resilienza, nei primi lavori di ripristino su un territorio devastato.

Impressionante è la vista delle macerie che rimangono della pista di ghiaccio a Prato Sornico, completamente distrutta. «Mi sento distrutto anch’io, sinceramente», commenta il sindaco di Lavizzara Gabriele Dazio, rammentando che la struttura ha accolto per 50 anni tutti i giovani del distretto e anche di parte del Locarnese. «Fa veramente male».

Un segno di speranza è però dato dai tanti ragazzi al lavoro con le pale e addirittura con le mani. Questo impegno dà fiducia e incoraggia a guardare avanti: «Vedo attorno a me molta gente determinata e convinta che, tutti insieme, riusciremo a ricostruire nel migliore dei modi il nostro comune che è andato in buona parte distrutto», afferma alla RSI il sindaco.

«Dove ricominciare? Non sarà facile»

Non è possibile, per ora, quantificare i danni. Sono «talmente grandi, dice Dazio, che dovremo fare un inventario di tutto quello che è stato distrutto». La devastazione è talmente estesa che «Non abbiamo una cifra, anche perché sarebbe elevatissima».

Poi prosegue: «abbiamo recepito una grandissima vicinanza e solidarietà da parte di tutti», sottolineando lo spirito di umanità che raggruppa la comunità colpita dagli eventi.

Le sfide per il futuro sono enormi, non solo perché la massa di detriti da togliere è davvero immensa, ma anche perché molte aziende snon esistono più sono state letteralmente spazzate via. «Dove ricominciare? Non sarà facile. Il nostro compito è quello di doverci provare e aggiungerei, di doverci anche riuscire» conclude il sindaco di Lavizzara.

Valle Bavona: Fontana distrutto, nessun disastro a San Carlo

In Valle Bavona, il paesello di Fontana non esiste praticamente più. È qui che si sono registrati i tre primi morti, travolti da una colata di detriti gigantesca.

Poco sopra Fontana c'è il villaggio di San Carlo, dove non è praticamente successo nulla. Un altro inviato della RSI si è recato sul posto e vi ha trovato pace, prati verdi e silenzio.

Anche qui, stando alle testimonianze raccolte, ha piovuto, e molto, ma la furia del temporale non ha lasciato dietro di sé la devastazione che si constata invece nella bassa valle, dove invece i danni sono ingenti.

Il villaggio appare indenne, la corrente non è mai mancata. Ma la tristezza per quanto successo in Vallemaggia, quella c’è.

Pochi residenti sono rimasti, il loro numero si può contare sulle dita delle mani, mentre gli altri sono stati sfollati. Chi è ancora in paese è isolato a causa dell’interruzione della strada per via delle frane, ma non è un problema:« Siamo abituati a scendere al piano anche poche volte all'anno. Qui per ora non ci manca nulla», ha detto, in sintesi, un abitante ai microfoni della RSI.

A Prato Sornico, nel comune di Lavizzara, la pista di ghiaccio, sinonimo di punto d'incontro fondamentale per i giovani della regione come per l'intera popolazione da oltre 50 anni, è stata completamente distrutta. KEYSTONE

Navigazione difficile sul Lago Maggiore

Intanto il materiale proveniente dall'alluvione nelle valli Lavizzara e Bavona è stato trasportato dalla forza delle acque del fiume fino a Locarno. Dalla foce al debarcadero un tappeto di legname e altri detriti, ancora non quantificati mettere a fuoco, galleggia sull’acqua.

Si naviga a vista nella parte svizzera del Lago Verbano. L’attività dei battelli è pertanto stata fortemente ridotta e, sino a nuovo avviso, la Società Navigazione del Lago di Lugano (che gestisce la circolazione lacustre anche sul Maggiore) opererà solo sulla tratta Ascona - Isole di Brissago - Porto Ronco - Brissago.