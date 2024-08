Alluvioni, Berna pronta ad aiutare keystone

Un credito aggiuntivo speciale è in arrivo per aiutare le regioni colpite dal maltempo di questa estate. Il credito sarà discusso nelle prossime settimane dal Consiglio federale.

L’importo non è noto, ma dovrebbe ammontare a qualche decina di milioni di franchi.

«Le leggi esistenti ci danno la possibilità di mettere a disposizione dei mezzi in poco tempo in caso di eventi straordinari. Lo faremo: il Consiglio federale deciderà su un credito aggiuntivo affinché i danni provocati possano essere riparati. La Confederazione – a fianco di comuni e cantoni – farà la sua parte. Lo posso garantire», ha detto alla RSI il consigliere federale Albert Rösti, che non reputa però necessaria la creazione di un fondo speciale catastrofi.

Ricordiamo che le deputazioni alle Camere federali di Ticino, Grigioni e Vallese avevano scritto al Consiglio federale per chiedere aiuti straordinari.

