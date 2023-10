Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Tra i partenti spicca il nome del vice presidente Bissolotti.

Hai fretta? blue News riassume per te Quattro dimissioni di peso sono state annunciate lunedì sera durante l’assemblea della Società Rabadan.

Fra le persone che hanno deciso di lasciare il Comitato spicca il nome del vicepresidente Mauro Bissolotti, responsabile della logistica.

Insieme a lui se ne vanno anche Paolo Deprati, Isotta Bertinelli e Giovanni Todeschini. Mostra di più

Quattro dimissioni di peso sono state annunciate lunedì sera durante l’assemblea della Società Rabadan convocata nella sede di Carasso. Lo scrivono laRegione e il Corriere del Ticino, dando conto degli abbandoni dal Comitato Rabadan.

L’ultima edizione del carnevale, che si è tenuta in febbraio a Bellinzona, aveva avuto risultati importanti. Ma al di là dei numeri qualcosa non andava. Non si spiegano altrimenti gli abbandoni, fra cui anche quello del vicepresidente Mauro Bissolotti, responsabile della logistica.

Insieme a lui ha lasciato anche Paolo Deprati, organizzatore un anno fa, a Bellinzona, dell’Assemblea della Federazione carnevalesca svizzera. Infine lasciano Isotta Bertinelli (entrata in comitato nemmeno un anno fa come responsabile dei social) e Giovanni Todeschini.

Bissolotti e Deprati hanno motivato le rispettive decisioni riportando delle critiche all’operato del presidente e del comitato.