Immagine d'illustrazione Sebastian Gollnow/dpa

Lunedì sono stati arrestati due cittadini cechi di 59 e 55 anni, entrambi residenti in Repubblica Ceca, in quanto sospettati di aver preso parte a una truffa ai danni di anziani, le cosiddette «chiamate shock», commessa a Gordola.

Lo comunicano Ministero pubblico e Polizia cantonale, precisando che «la celere segnalazione dei famigliari di una vittima alla Centrale comune d'allarme (CECAL), gli accertamenti subito avviati e la prontezza delle pattuglie attive sul territorio hanno permesso di intercettarli a Tenero e la refurtiva è stata recuperata».

Il dispositivo ha visto il coinvolgimento anche della Polizia Città di Locarno e della Polizia intercomunale del Piano.

I truffatori spacciati per una persona attiva in campo medico

Il modus operandi, viene spiegato nel comunicato stampa, ricalca quello evidenziato a più riprese in passato nelle sue numerose varianti.

In questo caso gli autori, spacciandosi per una persona attiva in campo medico, hanno richiesto con insistenza alla vittima un'importante somma di denaro, necessaria a coprire le cure di un congiunto affetto da una grave malattia.

Facendo leva sullo scarso tempo a disposizione (poche ore vista la paventata serietà della situazione), hanno messo pressione per farsi consegnare il denaro a disposizione e gli averi custoditi in casa (denaro contante e diversi oggetti preziosi).

Coinvolti anche in altri raggiri?

Le indagini dovranno ora chiarire un eventuale coinvolgimento del 59enne e del 55enne in altri raggiri tentati o messi a segno recentemente sul territorio cantonale.

L'ipotesi di reato è di ripetuta truffa. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.