Felix B. Stutz UDC campagna per le Federali 2023

Felix Stutz, consigliere comunale indipendente di Orselina, ha annunciato la sua candidatura alla successione di Viola Amherd.

L’elenco dei pretendenti alla successione di Viola Amherd in Consiglio federale si arricchisce di un nome che arriva dal Ticino.

Sabato mattina il consigliere comunale di Orselina Felix Benjamin Stutz (già candidato alle cantonali e alle federali sulle liste UDC) ha reso noto di candidarsi all’elezione che si svolgerà mercoledì 12 marzo.

Il 62enne imprenditore, spiega in una nota, di ritenere «inadeguata» la selezione dei candidati operata dal Centro. «Voglio portare in Consiglio federale una visione fresca e indipendente - sottolinea - e ripristinare la fiducia nelle nostre istituzioni e rafforzare la coesione nazionale».

Tutti possono candidarsi

In Svizzera per essere eletti in Consiglio federale basta avere la nazionalità e il diritto di voto. Non è necessario far parte del Parlamento e non occorre raccogliere delle firme per presentare la propria candidatura.

Tutti possono quindi farsi avanti. In realtà dal 1848 nessuna candidatura della società civile o senza partito ha avuto successo.