Stando a laRegione, una nipote della 60enne ha usato i social per cercare informazioni, pubblicando un appello che ha poi aggiornato con la notizia del presunto decesso della zia e di un cugino.

Si teme possa esserci anche una donna di circa 60 anni, originaria della Repubblica Dominicana, ma residente a Giubiasco da anni, tra le vittime del tragico incidente avvenuto alla discoteca di Santo Domingo, dove il tetto è crollato durante un concerto di Rubby Perez, noto artista di merengue.

Lo riporta «laRegione», secondo la quale non è chiaro se la donna sia tra i dispersi, le vittime accertate o i feriti ricoverati negli ospedali locali. Le autorità locali hanno aggiornato venerdì mattina il bilancio dei morti a 225, ma la situazione rimane incerta, con elenchi non ufficiali che complicano l'identificazione.

Una nipote della donna ha utilizzato i social media per cercare informazioni, pubblicando un appello che ha poi aggiornato con la notizia del presunto decesso della zia e di un cugino. Tuttavia, non è stato specificato se il cugino fosse figlio della donna.

Il Dipartimento federale degli affari esteri ha confermato al quotidiano Bellinzonese di avere ricevuto segnalazioni riguardanti una possibile vittima svizzera nel crollo.

Le indagini sono in corso per verificare l'identità delle persone coinvolte. La donna, che aveva costruito una vita in Ticino dopo la morte del marito nel 2006, è ricordata dai vicini come una persona solare e attiva, amante delle passeggiate.

