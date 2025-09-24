Disagi dopo le forti precipitazioni Tipress

Il problema maggiore sulla strada principale tra Ponte Brolla e Locarno, ma anche nel Luganese ci sono disagi. Situazione di emergenza nel Comasco.

La rete viaria ticinese presenta ancora diversi problemi mercoledì mattina dopo le intense piogge che martedì hanno provocato franamenti e allagamenti.

Il problema maggiore, anche per il numero di veicoli che normalmente vi transitano, si registra nel Locarnese, dove una frana ha portato alla chiusura in entrambe le direzioni della strada principale tra Ponte Brolla e Locarno

. La carreggiata, come riporta Alert.swiss, è bloccata nella zona in cui il fiume Melezza confluisce nella Maggia.

Sempre per una frana sono chiuse, a Lugano, Via Barbengo e Via Cadepiano. Nel quartiere di Collina d’Oro è chiusa per allagamento Via Grancia.

Infine tra Arogno e Caprino circolazione a corsie alternate sulla cantonale. Circolazione a corsie alternate per uno smottamento anche tra Bioggio e Bosco Luganese.