  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Maltempo Ancora diverse strade chiuse in Ticino per alcune frane

Swisstxt

24.9.2025 - 07:31

Disagi dopo le forti precipitazioni
Disagi dopo le forti precipitazioni
Tipress

Il problema maggiore sulla strada principale tra Ponte Brolla e Locarno, ma anche nel Luganese ci sono disagi. Situazione di emergenza nel Comasco.

SwissTXT

24.09.2025, 07:31

24.09.2025, 08:19

La rete viaria ticinese presenta ancora diversi problemi mercoledì mattina dopo le intense piogge che martedì hanno provocato franamenti e allagamenti.

Il problema maggiore, anche per il numero di veicoli che normalmente vi transitano, si registra nel Locarnese, dove una frana ha portato alla chiusura in entrambe le direzioni della strada principale tra Ponte Brolla e Locarno

. La carreggiata, come riporta Alert.swiss, è bloccata nella zona in cui il fiume Melezza confluisce nella Maggia.

Maltempo. Frana tra Solduno e Ponte Brolla, danneggiato un veicolo

MaltempoFrana tra Solduno e Ponte Brolla, danneggiato un veicolo

Sempre per una frana sono chiuse, a Lugano, Via Barbengo e Via Cadepiano. Nel quartiere di Collina d’Oro è chiusa per allagamento Via Grancia.

Infine tra Arogno e Caprino circolazione a corsie alternate sulla cantonale. Circolazione a corsie alternate per uno smottamento anche tra Bioggio e Bosco Luganese.

Allagamenti e diverse frane. Nel Comasco la situazione resta grave dopo le forti piogge

Allagamenti e diverse franeNel Comasco la situazione resta grave dopo le forti piogge

I più letti

La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
È morta Claudia Cardinale, la diva che fu... anti-diva
Trump ha ragione sulla Svizzera? Ecco il fact checking del discorso all'ONU
Ecco come la Svizzera ha quasi smentito la teoria della relatività di Einstein
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»

Altre notizie

Maltempo. Chiusura di diverse strade per delle frane

MaltempoChiusura di diverse strade per delle frane

Avviso di scomparsa. Si cerca Franco Gambina

Avviso di scomparsaSi cerca Franco Gambina

Sanità. Il Governo ticinese «deplora» l'aumento dei premi di cassa malati

SanitàIl Governo ticinese «deplora» l'aumento dei premi di cassa malati