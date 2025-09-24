MaltempoAncora diverse strade chiuse in Ticino per alcune frane
Il problema maggiore sulla strada principale tra Ponte Brolla e Locarno, ma anche nel Luganese ci sono disagi. Situazione di emergenza nel Comasco.
La rete viaria ticinese presenta ancora diversi problemi mercoledì mattina dopo le intense piogge che martedì hanno provocato franamenti e allagamenti.
Il problema maggiore, anche per il numero di veicoli che normalmente vi transitano, si registra nel Locarnese, dove una frana ha portato alla chiusura in entrambe le direzioni della strada principale tra Ponte Brolla e Locarno
. La carreggiata, come riporta Alert.swiss, è bloccata nella zona in cui il fiume Melezza confluisce nella Maggia.