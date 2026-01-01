  1. Clienti privati
Benvenuta Annaelle è la prima nata in Ticino nel 2026

Swisstxt

1.1.2026 - 14:44

Immagine illustrativa
Immagine illustrativa
KEYSTONE

Si chiama Annaelle ed è ufficialmente la prima nata in Ticino nel 2026.

Igor Sertori

01.01.2026, 14:44

01.01.2026, 14:56

La prima e finora l’unica a venire al mondo in questo 1° gennaio 2026 nel cantone.

La bimba ha visto la luce alle 4.25 del mattino alla Clinica Sant’Anna di Sorengo.

La neonata, che pesa 4 chili e 730 grammi, è già coccolata dalla mamma e dal fratello maggiore Gabriel, che si è recato subito a trovarla.

«Era attesa per le ultime settimane di dicembre, ma è arrivata al primo dell’anno», racconta, ai microfoni della RSI, mamma Mylene.

La piccola Annaelle è attesa a casa dal papà e da altre due sorelle.

