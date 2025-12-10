  1. Clienti privati
News Anno nero per l'olivo in Ticino

Swisstxt

11.12.2025 - 00:06

Magro raccolto
Magro raccolto
archivio tipress

La stagione olivicola ticinese 2025 si chiude come una delle peggiori degli ultimi dieci anni, ha reso noto l'associazione Amici dell'olivo mercoledì.

SwissTXT

11.12.2025, 00:06

Un insieme di condizioni meteorologiche sfavorevoli e una forte pressione parassitaria – in particolare della mosca dell’olivo (Bactrocera oleae) nel corso di settembre – hanno messo in seria difficoltà sia la produzione sia la qualità dell’olio ottenuto. Nei frantoi ticinesi sono stati lavorati appena 16 quintali di olive, con una produzione totale di poco più di 120 kg di olio. Lo scorso anno sono state lavorate 117 quintali di olive e prodotto circa 800 kg di olio d’oliva.

