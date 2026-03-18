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L'ha deciso il Consiglio di Stato Annullate le nomine della Sezione dell’insegnamento medio superiore

Swisstxt

18.3.2026 - 17:27

La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale.
La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale.
KEYSTONE

Il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di annullare la nomina di Mattia Pini e Désirée Mallè a capisezione della Sezione dell’insegnamento medio superiore. 

Redazione blue News

18.03.2026, 17:27

18.03.2026, 17:31

Come riporta la RSI, il passo arriva dopo che, lo scorso 3 febbraio, il Tribunale cantonale amministrativo aveva accolto il ricorso presentato contro la nomina decisa dal Governo il 24 marzo 2025. A seguito della sentenza, l’Esecutivo ha scelto di non impugnare il verdetto davanti al Tribunale federale.

Parallelamente, è stato annullato anche il concorso pubblico pubblicato il 4 marzo 2024. Le autorità cantonali fanno sapere che un nuovo bando sarà pubblicato nelle prossime settimane.

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