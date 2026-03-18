La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale. KEYSTONE

Il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di annullare la nomina di Mattia Pini e Désirée Mallè a capisezione della Sezione dell’insegnamento medio superiore.

Redazione blue News Swisstxt

Come riporta la RSI, il passo arriva dopo che, lo scorso 3 febbraio, il Tribunale cantonale amministrativo aveva accolto il ricorso presentato contro la nomina decisa dal Governo il 24 marzo 2025. A seguito della sentenza, l’Esecutivo ha scelto di non impugnare il verdetto davanti al Tribunale federale.

Parallelamente, è stato annullato anche il concorso pubblico pubblicato il 4 marzo 2024. Le autorità cantonali fanno sapere che un nuovo bando sarà pubblicato nelle prossime settimane.