ProtestaCorteo antifascista a Lugano, problemi con la viabilità
Swisstxt
25.10.2025 - 17:07
Si segnalano problemi di viabilità, a Lugano, a seguito della manifestazione antifascista e a sostegno della Palestina organizzata per oggi, sabato, con un corteo partito dal lato Besso della stazione ferroviaria.
Viasuisse segnala infatti diverse strade bloccate nei pressi della Pensilina degli autobus. Si registrano quindi forti disagi e colonne sulle strade del centro cittadino e la polizia consiglia di evitarle.
Alcuni testimoni hanno riferito di aver assistito al lancio di alcuni fumogeni verso i dimostranti.