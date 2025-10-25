  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Protesta Corteo antifascista a Lugano, problemi con la viabilità

Swisstxt

25.10.2025 - 17:07

Testimoni hanno riferito di aver assistito al lancio di alcuni fumogeni.
Testimoni hanno riferito di aver assistito al lancio di alcuni fumogeni.
Keystone

Si segnalano problemi di viabilità, a Lugano, a seguito della manifestazione antifascista e a sostegno della Palestina organizzata per oggi, sabato, con un corteo partito dal lato Besso della stazione ferroviaria.

SwissTXT

25.10.2025, 17:07

25.10.2025, 17:18

Viasuisse segnala infatti diverse strade bloccate nei pressi della Pensilina degli autobus. Si registrano quindi forti disagi e colonne sulle strade del centro cittadino e la polizia consiglia di evitarle.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver assistito al lancio di alcuni fumogeni verso i dimostranti.

I più letti

«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse
Colpita da un ictus in vacanza, una donna britannica si risveglia con l'accento thailandese. Ecco perché
Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»
Nessuno vuol lavorare per Harry e Meghan? Si licenzia il decimo capo dell'ufficio stampa

Altre notizie

Ticino. Il San Giovanni di Bellinzona accoglie una 15enne proveniente da Gaza

TicinoIl San Giovanni di Bellinzona accoglie una 15enne proveniente da Gaza

Trasporti. TPL festeggia 25 anni di vita e apre le porte alla sua rimessa

TrasportiTPL festeggia 25 anni di vita e apre le porte alla sua rimessa

Incidente. Si scontra con un furgone, ferito un ciclista a  Roveredo

IncidenteSi scontra con un furgone, ferito un ciclista a  Roveredo