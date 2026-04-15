Immagine d'illustrazione archivio Keystone

Malgrado qualche problema di salute e di mobilità, sono generalmente soddisfatti della propria vita, ma oltre la metà vive da sola, un quarto non ha una rete sociale nelle vicinanze a cui rivolgersi in caso di bisogno e il 7% non ha proprio nessuno: sono i dati che emergono dall'indagine sulla situazione degli anziani a Lugano.

Redazione blue News Swisstxt

Il campione sentito dalla Città, come riporta il sito della RSI, è di circa 2'000 over 70, su una popolazione di riferimento di oltre 8'600.

Tra le misure previste ora figura il rafforzamento dello sportello «Punto Contatto 70+», al quale dal luglio del 2025 si sono già rivolte oltre 300 persone, e lo sviluppo di volontariato e attività sociali.