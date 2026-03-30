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Incidente fatale Anziano perde la vita investito sulle strisce pedonali davanti alla stazione di Muralto

Sara Matasci

30.3.2026

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Keystone / Archivio

Un incidente con esito letale ha avuto luogo oggi, lunedì, poco dopo le 14.30, in via Stazione a Muralto. A perdere la vita è stato un pedone svizzero di 92 anni, domiciliato in Vallemaggia, il quale è stato investito sulle strisce pedonali.

Sara Matasci

30.03.2026, 18:03

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 63enne - cittadino svizzero, domiciliato in Appenzello Esterno - circolava alla guida di un autocarro in direzione di Locarno.

Dopo essersi fermato prima delle strisce pedonali all'altezza della stazione, è ripartito e - per cause ancora da stabilire - e ha investito l'anziano.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale della città di Locarno, nonché i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure all'uomo, che è deceduto sul posto.

Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, il tratto di strada interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso a l traffico.

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