Anziano perde la vita investito sulle strisce pedonali davanti alla stazione di Muralto

Incidente fataleAnziano perde la vita investito sulle strisce pedonali davanti alla stazione di Muralto
Sara Matasci
30.3.2026
Un incidente con esito letale ha avuto luogo oggi, lunedì, poco dopo le 14.30, in via Stazione a Muralto. A perdere la vita è stato un pedone svizzero di 92 anni, domiciliato in Vallemaggia, il quale è stato investito sulle strisce pedonali.
Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 63enne - cittadino svizzero, domiciliato in Appenzello Esterno - circolava alla guida di un autocarro in direzione di Locarno.
Dopo essersi fermato prima delle strisce pedonali all'altezza della stazione, è ripartito e - per cause ancora da stabilire - e ha investito l'anziano.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale della città di Locarno, nonché i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure all'uomo, che è deceduto sul posto.
Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, il tratto di strada interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso a l traffico.