Ha confessato oggi di essere il responsabile dell'omicidio del 24 settembre di un 76enne, titolare di un negozio di alimentari ed ex vicesindaco di Garzeno (Como), il 17enne fermato quattro giorni fa nell'inchiesta dei carabinieri del Nucleo investigativo di Como.

E dopo l'interrogatorio, davanti al giudice per le indagini preliminari (gip) del Tribunale per i minorenni di Milano, è stato convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario e rapina.

