Aperta un'inchiesta contro Fiorenzo Dadò per falsa testimonianza

Fiorenzo Dadò Tipress

Le ipotesi di reato sono di falsa testimonianza e di denuncia mendace. Il deputato lascia la Commissione giustizia e diritti per tutta la durata del procedimento.

SwissTXT Sara Matasci

Il Ministero Pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale per titolo di falsa testimonianza nei confronti di Fiorenzo Dadò, deputato del Gran Consiglio ticinese.

Lo ha comunicato martedì la Polizia cantonale in una nota. Il deputato si dimette dalla Commissione giustizia e diritti e rinuncia all’immunità parlamentare per tutta la durata dell’inchiesta.

Gli approfondimenti gravitano attorno «alla situazione venutasi a creare nel corso del 2024 al Tribunale penale cantonale e riguardano in particolare l’asserita ricezione, nel settembre 2024, da parte dello stesso granconsigliere di una missiva priva di mittente, con allegata documentazione fotografica, in seguito dallo stesso condivisa in seno alla Commissione giustizia e diritti», cita la nota della polizia.

Le ipotesi di reato sono di falsa testimonianza e di denuncia mendace. Fiorenzo Dadò ha comunicato, tramite il proprio legale, di contestare fortemente quest’ultima ipotesi e garantisce agli organi inquirenti la massima collaborazione.