TicinoPer le aperture domenicali la legge terrà contro delle differenze locali
Swisstxt
10.6.2026 - 22:16
In Ticino rimarranno quattro le domeniche di aperture straordinarie dei negozi ma, da ora bisognerà tenere conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio.
SwissTXT
10.06.2026, 22:16
10.06.2026, 22:31
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Quest’ultima frase è stata inserita nell’articolo 13 della legge cantonale sull’apertura dei negozi, a seguito dell’approvazione da parte del gran Consiglio mercoledì sera, aiutato dal voto compatto del centrodestra.
Per i dipendenti le domeniche di lavoro rimarranno quattro.
A Berna, martedì, il Consiglio degli Stati aveva respinto un aumento delle aperture annuali da 4 a 12.