Immagine d'archivio tipress

Sono state definite le date per le aperture straordinarie, nel periodo natalizio, per i negozi di ogni genere in Ticino.

Swisstxt

Le domeniche in questione, come indicato venerdì in una nota diffusa dal Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), sono quelle del 1., del 15 e del 22 dicembre. Tutte in un orario compreso fra le 10.00 e le 18.00.

Nel comunicato il DFE rammenta quindi le condizioni indicate dalla legge in relazione a queste aperture: come il consenso da parte dei lavoratori, il supplemento salariale del 50% per le ore prestate e l'occupazione, al massimo, per due domeniche consecutive.

Swisstxt