L'aula del Gran Consiglio ticinese tipress

Un po’ a sorpresa il Gran Consiglio ticinese ha bocciato lunedì sera un’iniziativa parlamentare generica che chiedeva una stretta all’utilizzo degli interinali per i lavori attribuiti tramite una commessa pubblica.

Un po’ a sorpresa perché il testo, presentato da otto parlamentari provenienti da tutti gli schieramenti politici, arrivava in aula accompagnato da un solo rapporto, favorevole, firmato dal socialista Fabrizio Sirica.

Di solito è un indice di probabile approvazione.

E invece in aula il vento è cambiato e la proposta alla fine è stata respinta con i voti della destra, del PLR e di gran parte del Centro.