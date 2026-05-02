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Prodotti locali e terreni da proteggere Agricoltura ticinese, appello alla politica: «Servono misure concrete»

Swisstxt

2.5.2026 - 20:02

Tra le priorità indicate vi è anche una maggiore attenzione ai prodotti del territorio
Tra le priorità indicate vi è anche una maggiore attenzione ai prodotti del territorio
Keystone

Gli agricoltori ticinesi alzano la voce: da Bellinzona chiedono più sostegno concreto alla politica, tra tutela dei terreni, promozione dei prodotti locali e limiti alle importazioni.

Redazione blue News

02.05.2026, 20:02

02.05.2026, 20:09

Gli agricoltori ticinesi, riuniti a Bellinzona, tornano a sollecitare un impegno più incisivo da parte della politica a sostegno del settore.

Dalla tutela delle superfici agricole al rafforzamento della formazione continua, fino alla valorizzazione dei prodotti locali e al controllo delle importazioni, l’Unione dei contadini ticinesi chiede misure concrete.

Per il presidente Omar Pedrini, lo spazio di manovra politico è ancora significativo.

Tra i punti centrali figura anche una maggiore valorizzazione dei prodotti del territorio, non solo da parte dei consumatori, ma pure da enti pubblici e organizzatori di eventi finanziati con fondi statali

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